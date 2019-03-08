Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Международным женским днем

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В областной столице назвали имена победительниц городского конкурса "Кемеровчанка года"
Многодетные семьи отметил глава региона накануне Международного женского дня
Торжественный прием для представительниц «неженских» профессий по случаю Международного женского дня прошел в Кемерове
В 2020 году в Кузбассе пройдет финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Таштагольским получился большой финал в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске
Сергей Цивилев поздравил с наступающим праздником представительниц «неженских» профессий