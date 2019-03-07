Этим званием жюри удостоило 35 представительниц прекрасного пола. Всех их объединяет занятие любимым делом.

Стать волонтёром она решила ещё студентом. Вместе с другими помогала тем, кто нуждался в помощи. А спустя несколько лет взяла под своё крыло всех добровольцев города.

Накануне в областной столице назвали имена победительниц городского конкурса «Кемеровчанка года». Из 110 заявок жюри выбрало 35. В десяти номинациях. В одной из них лучшей и стала Екатерина.

В этом году конкурс проводится уже в 17 раз. За это время почти полторы тысячи представительниц прекрасного половины были удостоены звания «Кемеровчанка года».

На праздник пригласили более 850 жительниц столицы региона разных возрастов. Это энергичные, неравнодушные, творческие люди, которые ставят перед собой высокие цели и задачи. Всех объединяет занятие любимым делом.

Социальная активность, научные труды, спортивные рекорды, предпринимательство. Кемеровчанки проявляют творческие способности и характер во всех сферах жизни своего города, стараясь при этом быть любящими и любимыми дочерями, мамами, бабушками и женами.