Многодетные семьи отметил глава региона накануне Международного женского дня

Тяжело ли быть мамой? Причем не одного, а сразу десятерых детей? Ответить на этот вопрос сложно, пока сам не окунешься в эту атмосферу. Накануне Сергей Цивилев поздравил с Международным женским днем многодетных мам, настоящих героинь.

Быть мамой. Наверное, это одна из самых трудных работ. А когда у тебя не один ребенок, а сразу десять… Каждый день не похож на другой. Каждый день новые эмоции. Новые дела. И безграничная любовь. В семье Скобликовых из Кемерова именно так.

Сергей — настоящий глава большого семейства. Работает, а в свободное время занимается ремонтом дома. Но на его супругу Наталью ложится не менее ответственная задача. Воспитывать детей и обеспечивать уют в доме. Хотя это абсолютно несложно, когда рядом столько помощников. У Скобликовых на самом видном месте висит график заданий для ребятишек. Пока один моет посуду, другой пыль собирает. И все это под музыкальное сопровождение средних сыновей и дочек.

А еще у Скобликовых дома живут восемь кошек и собак. Их вниманием дети не обижают. Ухаживают, и, конечно, играют.

Вечером — обязательно совместный ужин. За кухонным столом Скобликовы делятся друг с другом новостями прошедшего дня, шутят. И планируют следующие будни.

Наталья с уверенностью говорит, что десять детей — не предел. И возможно, в семье Скобликовых совсем скоро появится одиннадцатый малыш.

Накануне Наталью с наступающим Международным женским днем поздравил Сергей Цивилев. В зале театра для детей и молодежи собрались многодетные семьи, чтобы пообщаться с главой региона.

Каждой маме — цветы и денежная премия. Но семьи не остались в стороне. И порадовали Сергея Цивилева творческими номерами. Показали — воспитывают детей настоящими патриотами своей малой Родины.

Впереди у семей много задач. Но первостепенная — дать своим детям хорошее воспитание. Многодетные мамы и папы с этим справляются. В Кузбассе подрастает достойная смена.