Сергей Цивилев посетил с рабочим визитом Белово

Осмотрел школы, Дома культуры, стройплощадки и дороги. Напомним, в 2020 году этот город станет столицей Дня шахтера. А потому, Белово должен полностью преобразиться.

Первым делом Сергей Цивилев и мэр города Алексей Курносов побывали в 12-ой школе. Пообщались с коллективом учреждения. Острая проблема здесь — спортивный инвентарь.

Глава региона поручил провести по этому вопросу анализ в школах. И разработать программу для обеспечения образовательных учреждений необходимыми предметами для занятий спортом.

Питание в школах. За этим Сергей Цивилев следит особенно. В разговоре с учениками поинтересовался, все ли едят в образовательном учреждении.

Следующая точка — дорога по улице Пролетарская. Здесь Сергей Цивилев был еще летом прошлого года. Тогда, посмотрев на ямы, ухабы и разбитые тротуары, глава региона выделил деньги на ремонт дорожного полотна. Почти 96 миллионов рублей. Трассу привели в порядок, отремонтировали пешеходные тротуары, водопропускные трубы и ливневые канализации. Помимо этого, установили недостающие знаки и оборудование для освещения.

Алексей Курносов показал Сергею Цивилеву отремонтированный Центральный дворец культуры и строительную площадку комплекса «Металлург».

Долгожданное событие для беловчан — открытие нового автовокзала. В нем будет 5 билетных касс, зал ожидания, медпункт, буфет, комната матери и ребенка. Около беловского автовокзала Сергея Цивилева встретили местные жители. Они поинтересовались у губернатора судьбой родного города.

Работы предстоит сделать еще много. В 2020 году Белово станет столицей Дня шахтера. До этого времени город должен полностью преобразиться. Построят детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы в Бачатском, Грамотеино, отремонтируют стадион «Горняк» и многое другое.