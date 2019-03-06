На «СТС Кузбасс» продолжается проект «300 рекордов»

Яркое, масштабное спортивное шоу сразу в двух городах Кузбасса. Две команды из Кемерова и Новокузнецка сдают нормы ГТО по четырем видам спорта.

Бег на лыжах, плавание, стрельба, самбо — четыре непростых испытания для самых смелых ребят из Кузбасса. Обе команды уже прошли первый этап — лыжную гонку.

Результатами гонки оказались довольны не все участники. Но еще есть возможность отыграться. Впереди плавание.

Новокузнечане уже на старте. 9 марта мы узнаем результаты команды из южной столицы.

Новые выпуски проекта «300 рекордов» на «СТС Кузбасс» по субботам в 16:00 и на официальном сайте ctc-kuzbass.ru