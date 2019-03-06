Торжественный прием для представительниц «неженских» профессий по случаю Международного женского дня прошел в Кемерове

Кузбасские женщины во все времена доказывали, что способны трудиться наравне с сильными мужчинами. Сегодня Сергей Цивилев поздравил с наступающим праздником представительниц прекрасного пола, которые изо дня в день показывают, что им по плечу любые задачи.

Машинистки башенных кранов, водители БЕЛАЗов, мотористки, токари и даже подземные маркшейдеры. В любой сфере деятельности они трудятся наравне с мужчинами. На губернаторский прием были приглашены более 40 женщин. Разных судеб, профессий. Но одинакового не по-женски стального характера.

На торжественной встрече Сергей Цивилев высказал благодарность женщинам за их самоотверженный труд. Вспомнил военные годы. Когда 40% коллектива кузбасских шахт составляли дамы. И сейчас, спустя 79 лет, женщины также не уступают в трудолюбии мужчинам. Назвать их слабым полом просто не поворачивается язык.

Глава региона напомнил про Женский форум, который прошел в Новокузнецке. По его итогам принято решение разработать программы по повышению квалификации и переподготовке представительниц прекрасного пола, работающих в промышленности. Это позволит открыть новые возможности для самореализации женщин.