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Таштагольским получился большой финал в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске

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За золото и серебро боролись два Дмитрия — Карлагачев и Сарсембаев.

В итоге, сильнейшим стал Карлагачев. Он — безоговорочный победитель, хотя и отмечал, что бороться ему против друзей по сборной и по Кузбассу было сложнее, нежели с поляками и корейцами.

Успех парней повторили российские сноубордистки.

Милена Быкова на этот раз победила, а наша Наталья Соболева стала второй, завоевав к вчерашней бронзе еще и серебро.

В целом, кузбасские сноубордисты получили на Универсиаде шесть наград, две из которых – высшей пробы.

Это еще раз подтвердило факт, что наша школа сноуборда — сильнейшая не только в стране, но и в мире.

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