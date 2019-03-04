Андрей – новый герой проекта «Где ты, мама?»

Семья – самая важная, незаменимая основа для полноценного развития ребенка. Так считают психологи. И мы продолжаем проект «Где ты, мама?», который помогает ребятам из детских домов обрести новую семью.

Напомним, за 11 лет существования социального проекта на юге Кузбасса семью нашли 350 малышей. Теперь и зрители СТС могут познакомиться с детьми, которые ждут счастливых перемен в своей судьбе.

Генеральный партнер проекта «Где ты, мама?» компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Знакомьтесь, это Андрей. Спокойный, воспитанный, ответственный мальчик. Уже сейчас на него можно во многом положиться.

При этом мальчик активный и разносторонне развитый. Он хорошо учится, любит рисовать и увлекается спортом. Свободное время часто проводит на скалодроме, так как занятия здесь развивают силу и координацию. А еще ему нравится участвовать в соревнованиях и побеждать.

Размышляя о будущем, Андрей хочет семью, сына и дочь, о которых будет хорошо заботиться. И профессию мечтает связать с воспитанием детей.

Педагоги уверены, что и для родителей Андрей сможет стать надежной опорой. И уже сейчас, и в будущем, когда сам станет взрослым. Однако и ему, как любому ребенку сейчас нужна забота и внимание.

Для будущих родителей Андрея — телефон управления опеки и попечительства 32-29-74, код Новокузнецка (3843).