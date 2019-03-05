Кузбасские сноубордисты – бронзовые призеры Универсиады 2019

Сегодня в Красноярске большой день сноуборда. В рамках соревнований проходили финальные старты в параллельном слаломе. Мы надеялись на медали в этом виде. И кузбассовцы не подвели.

В начале бронзовую медаль завоевала Наталья Соболева. Серебро в этом виде также за представительницей сборной России — Миленой Быковой, подругой кузбасской спортсменки по команде.

Затем бронзовый финиш состоялся у Дмитрия Сарсембаева. Таштаголец в малом финале смог обойти тезку, чемпиона мира этого года Дмитрия Соболева. Хозяин трассы не смог побороться с польским дуэтом, который на этот раз был сильнее.

Впереди у наших сноубордистов еще старты в параллельном слаломе-гиганте.