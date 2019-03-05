Водитель такси в Междуреченске на заднем сиденье своего автомобиля обнаружил трупы двух мужчин

Предварительно, смерть наступила в результате отравления.

Точную причину, а также вещество, которое употребляли погибшие, установит экспертиза.

Как установлено в ходе проверки, мужчины справляли 23 февраля в одном из баров Междуреченска. Затем они поехали на такси в Новокузнецк, где, по всей видимости, приобрели и употребили наркотические средства и вернулись на том же такси обратно.

По приезду на место водитель начал будить пассажиров, думая, что они спят. Как оказалось, к тому моменту мужчины уже скончались. Врачи станции «скорой помощи», куда таксист отвез пострадавших, констатировали их смерть.

Источник: Следственный комитет города Междуреченск