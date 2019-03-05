Лже-похищение человека произошло в областном центре

Накануне в сети Интернет появилось видео похищения человека. Инцидент произошел на проспекте Шахтёров в областной столице.

На кадрах, которые сняли очевидцы, двое мужчин насильно заталкивают в салон джипа молодого человека. Но никто так и не решается ему помочь. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы.

Полицейские оперативно установили всех участников данного инцидента и взяли с них объяснения. Установлено, что молодые люди являются знакомыми между собой и друг к другу претензий не имеют.

Собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.