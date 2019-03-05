:

Arrow
Arrow
Slider

Лже-похищение человека произошло в областном центре

Другие новости от 05.03.2019

Накануне в сети Интернет появилось видео похищения человека. Инцидент произошел на проспекте Шахтёров в областной столице.

На кадрах, которые сняли очевидцы, двое мужчин насильно заталкивают в салон джипа молодого человека. Но никто так и не решается ему помочь. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы.

Полицейские оперативно установили всех участников данного инцидента и взяли с них объяснения. Установлено, что молодые люди являются знакомыми между собой и друг к другу претензий не имеют.

Собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально