На одном из кузбасских сайтов незаконно продавали леопарда

Суд потребовал заблокировать интернет-платформу. Нарушения обнаружила прокуратура во время проверки законодательства об охране объектов животного мира.

Леопард занесён в Красную книгу России. Все действия, связанные с уменьшением популяции этого животного, в том числе изъятие из естественной среды обитания, являются незаконными.

По результатам проверки прокурор направил в суд заявление о запрете распространения какой-либо информации. Заводский районный суд Кемерова требования удовлетворил в полном объёме.

Источник: Прокуратура Кемеровской области