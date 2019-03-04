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На одном из кузбасских сайтов незаконно продавали леопарда

Другие новости от 04.03.2019

Суд потребовал заблокировать интернет-платформу. Нарушения обнаружила прокуратура во время проверки законодательства об охране объектов животного мира.

Леопард занесён в Красную книгу России. Все действия, связанные с уменьшением популяции этого животного, в том числе изъятие из естественной среды обитания, являются незаконными.

По результатам проверки прокурор направил в суд заявление о запрете распространения какой-либо информации. Заводский районный суд Кемерова требования удовлетворил в полном объёме.

 

Источник: Прокуратура Кемеровской области

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