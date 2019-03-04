Спасатели за сутки помогли 9 туристам на горнолыжных курортах Кузбасса

Сигнал поступил из Шерегеша и с Таная. Отдыхающие не соблюдали правила безопасности и переоценили собственные возможности. Туристы получили нетяжелые травмы. Спасатели Агентства по защите населения и территории Кемеровской области вовремя оказали необходимую помощь и помогли спуститься с горы.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области напоминает: катание на горных лыжах и сноуборде требует подготовки и осторожности. Чтобы отдых был приятным и безопасным — необходимо соблюдать правила поведения на горнолыжных склонах.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области