Следующий Женский форум может пройти в Кузбассе в 2021 году

Предложение о его проведении в рамках празднования трехсотлетнего юбилея региона прозвучало сегодня на итоговом пленарном заседании участников первого Женского форума.

Напомним, он проходил в южной столице Кузбасса два дня, объединив 2,5 тысячи делегатов из 16 стран мира и 39 субъектов Российской Федерации.

Стратегические сессии и дискуссии, которые прошли на более чем 20 площадках, способствовали обмену опытом и созданию новых проектов направленных на решение острых социальных проблем, с которыми сталкиваются женщины не только Кузбасса.