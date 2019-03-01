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В Новокузнецке стартовал первый в Сибири международный женский форум «Роль женщины в развитии промышленных регионов»

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На мероприятии собрались женщины-деятели бизнеса, органов власти, общественных организаций, промышленности, культуры и многие другие. В том числе на форуме, который начался в Новокузнецком драматическом театре, присутствует начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн:

«Форум стартует в первый день весны. Он станет стартом для многих женщин. Здесь будут обсуждаться вопросы культуры, культурно-познавательный туризм. Пройдет мастер-класс от актрисы театра и кино, Народной артистки России Ильзе Лиепы. Также будет обсуждаться роль женщины в современном культурном пространстве, и перспективы развития.»

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