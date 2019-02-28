Необычный урок для школьников Анжеро-Судженска провели энергетики

О правилах электробезопасности рассказали специалисты Федеральной сетевой компании. Позже провели экскурсию на подстанции «Ново-Анжерская».

Объекты энергетики чаще всего привлекают внимание подростков. В погоне за лайками в соцсетях они делают снимки вблизи опор линий электропередач. А это опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Для наглядности школьников пригласили на подстанцию «Ново-Анжерская». Она обеспечивает надёжное электроснабжение Кузбасса и перетоки электрической мощности между энергосистемами Западной и Центральной Сибири. Поэтому, где, как ни здесь можно узнать о важных правилах электробезопасности.

Пожалуй, самая интересная часть занятия — практика. Ребят учат оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от удара электрическим током.

В завершении встречи энергетики подарили школьникам блокноты, ручки и, конечно, памятки с правилами электробезопасности.