В Кемерове подвели итоги работы судебных приставов за 2018 год

За прошлый год взыскано порядка 12 млрд рублей в пользу граждан, юридических лиц и государства. Это на 150 млн больше, чем в 2017-м. В местный и федеральный бюджеты направлено более 4 млрд рублей, в том числе в региональный бюджет более 1 млрд 850 млн рублей. Также служба судебных приставов продолжает контролировать работу коллекторских агентств.

26 февраля приставы остановили деятельность обогатительной фабрики в Киселевске на 90 дней.

Напомню, работой этого предприятия заинтересовалась полиция после публикации видео в сети с черным снегом. Специалисты Ростехнадзора проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».