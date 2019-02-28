Кемеровские пенсионеры пожаловались на подтопление их жилища водными стоками

Во всех бедах пожилые люди винят соседнюю автомойку.

Уже долгое время дом пенсионеров Галины и Бориса Шишкиных находится во власти водной стихии. Причём не самого приятного свойства. В домовых пристройках настоящий всемирный потоп. Со временем строения превратились в сплошную гниль. Например, от бани просто не осталось живого места.

Сколько уже воды утекло в доме Шишкиных вряд ли кто сможет ответить. Главной причиной затоплений Галина Тимофеевна и Борис Иванович считают находящуюся в соседнем доме автомойку. Якобы вода оттуда прямиком направляется к пенсионерам.

Застать кого-либо на автомойке не удалось. Говорят, хозяин появляется по большим праздникам, а сегодня, наверное, случайно, объект и вовсе оказался закрытым.

В конце концов проблемы пенсионеров оказались в зоне внимания губернатора. Шишкины написали Сергею Цивилеву в социальных сетях. Ответ главы региона последовал незамедлительно. Пожилые люди были приглашены на прием в областную администрацию. И только после этого дело сдвинулось с, казалось бы, мёртвой точки.

ТУ Центрального района Кемерова совместно с заявителем выехали на место. С целью выявления данного факта направлено представление в отделение Ростехнадзора для проведения внеплановой проверки.

Пенсионерам обещан капитальный ремонт. Как разрешится ситуация расскажем в следующих выпусках новостей.