На два дня Новокузнецк станет самой женской столицей не только России, но и мира

Масштабный международный женский форум открывается сразу на нескольких площадках. В город уже приехали и продолжают прибывать делегации из 16 стран и 39 субъектов нашей страны.

Его название конечно ограничивает содержание. Но никакого противостояния мужчин и женщин. Суть ведь всегда была в единстве и взаимной поддержке. Хотя, когда дело доходит до бизнеса, нет нет, да и сверкнут гендерные предрассудки.

Форум ещё и не открылся, а уже есть результаты. Готовы сразу несколько соглашений. Их остаётся лишь подписать. Из самых глобальных. 83 пианино уже готовы к отправке в музыкальные школы и дома культуры Кузбасса. Есть и совершенно чёткие чертежи хоккейных коробок, футбольных полей и спортплощадок. Их планируют строить во дворах области. Ведь, если смотреть в суть форума, задача – открыть регион для мира и найти решения его самых актуальных проблем.

Совсем без мужчин на форуме не обошлись. Они есть и в числе спикеров. Но в явном меньшинстве. Инициатива и главная двигательная сила конкретно этого форума остаётся за женщинами.