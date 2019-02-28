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Фестиваль ГТО среди семейных команд стартует в Кузбассе 1 марта

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Как пояснили в Департаменте молодежной политики и спорта, муниципальный этап будет проходить по всему региону в течение месяца. По его итогам самые спортивные семейные команды примут участие в состязаниях областного уровня. Они пройдут 21 марта в Ленинске-Кузнецком.

Команды состоят из 4 участников — мама, папа, ребенок, бабушка или дедушка.

Им предстоит показать свои силы в потягивании, сгибании-разгибании рук в упоре лежа, рывке гири, эстафете ГТО и других видах.

Победители областного этапа будут защищать честь Кузбасса на соревнованиях всероссийского уровня, которые пройдут с 30 апреля по 4 мая в Сочи.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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