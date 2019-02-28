В селе Журавлево Промышленновского района первого сентября откроется цифровая школа

С ходом работ ознакомились губернатор Сергей Цивилев и глава района Денис Ильин.

На сегодняшний день полностью выполнены земельные работы, установлен фундамент и основание будущего образовательного учреждения. Сейчас завершаются работы по возведению несущих конструкций первого этажа, ведется подготовка основания для второго этажа.

Стоимость всех работ — более 230 миллионов рублей.

Напомним, летом прошлого года губернатор посещал село Журавлево и осмотрел старую местную школу, здание которой было построено в начале 70-х и капитально не ремонтировалось. Тогда Цивилев поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по строительству нового здания образовательной организации.