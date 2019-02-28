Кузбасс с рабочим визитом посетила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец

В первую очередь заместитель председателя правительства РФ вместе с Сергеем Цивилевым и Ильей Середюком осмотрела строительную площадку квартала искусств в Кемерове.

Вице-премьер провела рабочее совещание по вопросам создания культуры в столице региона и развития Кузбасса в целом.

«Кемеровская область вошла в четверку тех регионов, где появятся новые центры роста культуры в России. Новая точка роста накладывает на нас совершенно новые обязательства. Это создание мощной инфраструктуры»,- подчеркнула Ольга Голодец.

Напомним, в Кемерове построят театр оперы и балета, филиал Государственного русского музея. Также возведут три образовательных учреждения.

Отдельно на совещании обсудили вопросы набора детей и преподавателей в эти организации. Уже в этом году стартует прием в филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Сергей Цивилев, в свою очередь, отметил, что строительство квартала искусств идет по плану и завершится к празднованию 300-летия открытия Кузбасса.

Во время рабочей поездки Ольга Голодец посетит Шерегеш. Кроме того, вице-премьер будет участвовать в женском форуме, который стартует в Новокузнецке уже завтра.