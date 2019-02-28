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В областном кардиодиспансере провели сложную операцию жительнице Мариинска

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Женщину госпитализировали в Областной клинический кардиологический диспансер в критическом состоянии. У нее выявили аневризму. Это — образование в сосудах головного мозга.

Счёт шел буквально на часы. Был высокий риск кровоизлияния.  Пациентка могла погибнуть.

«Операция сложная, но аневризма выключена из кровотока. Опасность миновала, состояние стабилизировано», — рассказал Андрей Миронов, заведующий нейрохирургическим отделением.

Через две недели после хирургического вмешательства пациентка выписалась из больницы. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

 

Источник: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

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