В Прокопьевске появится первая в городе цифровая школа

Всестороннее развитие подрастающего поколения. Эту тему накануне в своем послании Федеральному собранию озвучил глава государства Владимир Путин.

Но для Кузбасса система самореализации школьников давно стал приоритетной. Стратегией развития региона 2035 предусмотрен капитальный ремонт и цифровизация общеобразовательных школ области.

Накануне объемы необходимых работ по созданию первой в городе Прокопьевск цифровой школы оценила заместитель губернатора по вопросам образовании и науки. В ходе своего рабочего визита в город Елена Пахомова встретилась с сотрудниками санаторной школы-интерната №64 и побывала в здании филиала школы №45, которое многие прокопчане помнят, как школу №17.

На первых двух этажах здесь занимаются учащиеся начальных классов. Третий этаж нуждается в ремонте.

Как отметила замгубернатора, в текущем или будущем году в рамках губернаторского проекта «Школа» в учреждении пройдет капитальный ремонт, его оснастят новым оборудованием.

Напомним, проект является одним из направлений Стратегии развития региона 2035, в рамках которого ежегодно в различных муниципалитетах области буду производить ремонт 12 образовательных учреждений.