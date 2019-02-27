Более одного килограмма синтетических наркотиков пытался сбыть кемеровчанин

В сентябре прошлого года был задержан драгдилер, который оборудовал в городе тайники с запрещенными веществами.

Полицейские изъяли у него около 150 свертков с курительными смесями и синтетической «солью». Также было обнаружено более семисот клип-боксов с подготовленными к сбыту наркотическими «миксами».

В ходе следствия установлено, что подозреваемый согласился распространять препараты, получив анонимное предложение в одной из соцсетей.

В настоящее время уголовное дело, фигурантом которого он является, направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания пожизненное лишение свободы.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области