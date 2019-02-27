В Кемерове на строительной площадке рухнул кран

ЧП произошло неподалеку от дома на улице Дружбы 30/8.

По предварительным данным, автокран опускал емкости с жидким бетоном. В какой-то момент техника накренилась и груз опрокинулся.

От полученных многочисленных травм двое рабочих скончались на месте. Еще один доставлен в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

В отношение застройщика, на площадке которого произошло ЧП, Госстройнадзор проведет комплекс проверок, по результатам которых виновные лица будут привлечены к ответственности.