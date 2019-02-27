Кузбасские пауэрлифтеры отметились на всероссийских соревнованиях

С 18 по 23 февраля в Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство России по жиму сред юниоров и юниорок, юношей и девушек. В соревнованиях приняла участие сборная Кемеровской области.

По результатам турнира, золотые медали завоевали кемеровчанка Татьяна Смолехо, показав в весовой категории 52 килограмма результат 117,5 кг, и Яна Задорина, которая с результатом 115 кг стала лидером среди женщин в весовой категории 47 кг.

Вторые места взяли Денис Еременко (170 кг) и Данила Долгулев (147,5 кг).

«Бронзой» в своих весовых категориях могут похвастаться беловчанин Рустам Суннатов (200 кг), Ирина Полетаева (135 кг) и Кристина Окорокова (85 кг).

Кроме того, сборная команда Кемеровской области среди юниорок заняла II место в общекомандном зачете.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

Фото: Портал Кузбасс Спортивный