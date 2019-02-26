Кузбассовцам помогут перейти на «цифру»

Вопрос реализации в регионе федеральной программы по переходу с аналогового на цифровое вещание обсудили в областной администрации.

Напомним, Кемеровская область является первым субъектом Российской Федерации в Сибири, где будет внедрена «цифра». С 15 апреля в регионе отключат аналоговое вещание всех федеральных телеканалов.

Для того, чтобы помочь кузбасскому телезрителю подготовиться к смене формата телеэфира в области реализуется программа по обучению волонтеров, которые смогут научить жителей региона пользоваться новым оборудованием. Как сообщил в ходе совещания и.о. начальника областного департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов, на сегодняшний день в Кузбассе подготовлено 1144 волонтера. В ближайшее время их численность доведут до 2595 человек.

Также Антипов отметил, что 96% населения Кемеровской области находится в зоне охвата цифрового вещания и чуть более половины уже смотрят «цифру». По оставшимся 4% проводятся проверки технических возможностей приема сигнала нового формата.

Сергей Цивилев подчеркнул, количество волонтеров должно быть достаточным для реализации поставленной задачи. Также губернатор сообщил, что вводится ежедневная отчетность о проделанной работе по переходу на цифровое вещание.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области