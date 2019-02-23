Тренер волейбольного клуба «Кузбасс» возглавит мужскую сборную России по волейболу

Информацию об этом в своем аккаунте в сети Инстаграм разместило агентство спортивных новостей «Р-Спорт».

Сообщается, что наставник кемеровского клуба Туомас Саммельвуо сменит на этом посту Сергея Шляпникова, который покинул должность главного тренера мужской сборной России на прошлой неделе.

Финский тренер возглавляет «Кузбасс» с 2016 года. Под его началом кемеровский клуб добился своего лучшего результата в чемпионате России, заняв четвертое место в сезоне-2017/18, и повторил свой лучший результат в Кубке России, выиграв серебро в 2017 году.