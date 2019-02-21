«Лига первых». Интеллектуальная игра, организованная журналом «Bellissimo», прошла накануне в Кемерове

Кемерово пестрит культурными, спортивными мероприятиями. Популярностью пользуются и игры интеллектуального характера. К примеру, «Лига первых» уже не первый раз собирает команды от ведущих компаний и предприятий города. Став своеобразной площадкой для неформального общения.

Собрать команду, встретиться в непринуждённой обстановке и узнать, кто из твоих коллег разбирается в музыке, кино, искусстве. «Лига Первых» — интеллектуальная игра, ставшая уже традицией.

Каждый найдёт здесь что-то полезное для себя. «Лига Первых» — отличная возможность проявить свои творческие способности, укрепить корпоративный дух и познакомиться с новыми людьми.

«Лига первых» позволяет выйти за рамки делового общения и дополнить свой календарь ещё одним ярким событием. Не упустите шанс рассказать о себе всему городу уже в следующей игре.