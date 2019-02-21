Проект «300 рекордов» на Первом Губернском. Знакомимся с еще одним участником команды Новокузнецка

Десятиклассница Полина Цветкова твёрдо стоит на лыжах и готова к первому испытанию — лыжным гонкам. Пробежать предстоит 3 километра по пересеченной местности и уложиться в 16 с половиной минут.

Участвовать в проекте «300 рекордов» Полина согласилась сразу. Считает, шанс показать пример всему Кузбассу выпадает нечасто.

Какие результаты покажет юная новокузнечанка на первом испытании, смотрите уже в субботу в 16:00 на «СТС Кузбасс».

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