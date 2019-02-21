Бойцы Росгвардии провели открытый урок для учеников одной из кемеровских школ

Запах пороха, взрывы гранат и сложные погодные условия. Среди бойцов — не только парни, но и девушки, которые сменили платья на военную форму.

Она отмечает не только 8 марта, но и 23 февраля. Правда, в этот день в руках вместо букета цветов — автомат. А на ногах не шпильки, а берцы. Надеть военную форму Виктория решила полгода назад. Сегодня — первый экзамен. Настоящая полоса препятствий.

Испытать себя в роли бойцов спецназа ученики 74 школы пробуют впервые. Перед выходом на поле боя — обязательный инструктаж и разделение обязанностей.

Первая команда: ползком. На рубеж выходят юные бойцы. Теперь необходимо держать оборону, оказывать помощь раненному, искать в снегу мины, запоминать информацию в состоянии стресса, обезвреживать врага.

Задачу усложняют звуки выстрелов, взрывы гранат и погодные условия. Однако, благодаря тренировкам, рубеж пройден успешно. Свою первую в жизни боевую полосу препятствий школьники преодолели под чутким руководством бойцов Росгвардии.

Для боевых девчонок планируют открыть в этом году группу специального назначения «Стальная рысь». Попасть в строй юных бойцов могут все желающие уже сейчас.

Следующее, ещё более серьёзное испытание ждёт школьников 27 марта. В День войск национальной гвардии Российской Федерации ребята пройдут посвящение в ряды юнармейцев.