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В регионе подвели итоги участия кузбасской делегации на Российском инвестиционном форуме в Сочи

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Один из главных результатов работы на форуме — в Новокузнецке запустят производство проходческих комбайнов. Они предназначены для механизированного разрушения горных пород и погрузки.

Договор уже заключен. Поставлять комбайны планируется для западных компаний. Техника на 15-20 процентов будет стоить ниже рыночной.

По словам заместителя губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексея Крупина, первая проходческая машина будет выпущена к трехсотлетию Кузбасса. Запуск нового производства позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать рабочие места.

 

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