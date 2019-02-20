В год театра в Кузбассе пройдет обширная культурная программа

2019-й в России объявлен годом театра. В январе во Владивостоке стартовал всероссийский театральный марафон. В нем примут участие 85 регионов. В Кузбасс эстафета перейдёт в начале марта.

Аншлаги и восхищение артистов. Новая постановка «Весы» нашего земляка Евгения Гришковца заинтересовала всю культурную общественность в регионе. Год театра в Кузбассе открылся большой премьерой сразу в двух городах — Кемерове и Новокузнецке.

В этом году в Кузбассе пройдет несколько крупных фестивалей. В начале марта алтайские артисты передадут Кемеровскому драматическому театру всероссийскую эстафету, которая стартовала в январе во Владивостоке. 5 марта кузбасские артисты отправятся в Абакан. А 2-го мая в регионе стартует смотр любительских коллективов «Театральный перекресток».

Также раз в два года проходит фестиваль «Кузбасс театральный». В нём принимают участие все театры региона, а также приезжают гости: российские журналисты и критики. В этом году он пройдет в октябре.

Скоро 80-летие отметит Союз театральных деятелей Кузбасса, а Дом актера — 35-летие. В честь этих дат в Кемерово приедет московский театр «Эт Сетера» под руководством Народного артиста России Александра Калягина. Гастроли намечены на 20-ые числа мая. Традиционно, 1 июня стартует фестиваль в Новокузнецке «Кукла в детских руках».

К тому же, всех желающих приглашают поучаствовать в конкурсе драматургов, итоги которого подведут 1 октября. И возможно, лучшую работу поставят на кузбасской сцене. Так что год театра в регионе обещает быть насыщенным.