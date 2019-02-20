«300 рекордов». Съемки яркого спортивного проекта на «СТС Кузбасс» продолжаются

Сегодня мы познакомим вас с очередным участником команды — Михаилом Булгаковым.

Михаил Булгаков. С 8 лет занимался греко-римской борьбой, позже тренировки по боевому самбо. Сегодня познаёт малоизвестную обществу форму единоборств — грэпплинг. Однако, поколотить грушу любит до сих пор.

В проекте «300 рекордов» Михаил Булгаков делает ставку как минимум на два вида испытаний, в которых он способен выстрелить как в буквальном, так и в переносном смыслах.

Задача-минимум для Михаила — дойти до финала. Максимум — титул победителя первого сезона проекта «300 рекордов», чтобы о нём узнали не только в родном Новокузнецке, но и во всём Кузбассе.

Следите за ходом проекта в эфире «СТС Кузбасс», а также голосуйте за команды на нашем сайте. Как справятся участники из Новокузнецка с первым испытанием — лыжной гонкой, узнаем уже скоро: 23 февраля в 16:00 на Первом Губернском.