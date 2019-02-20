В Кузбассе началась подготовка к весеннему паводку

По прогнозам синоптиков, активное таяние льда на реках начнется в начале апреля. В зоне возможного подтопления находится сразу 115 населённых пунктов.

В Кемерове за уровнем воды на Томи следят гидрологи. Несколько раз в сутки они проводят замеры. А после, всю информацию передают спасателям, которые, в свою очередь, контролируют ситуацию на главной водной артерии Кузбасса. Но только там, куда человеку не добраться. Для этого задействуют самые современные технологии.

Сегодня в регионе формируются мобильные бригады, которые будут помогать пострадавшим выводить скот и поднимать запасы из погребов. Готовятся пункты временного размещения пострадавших и приема вещей.

Подготовку к весеннему паводку Сергей Цивилев обсудил с первым заместителем Вячеславом Телегиным. Губернатор поручил заранее начать работы по чернению льда, его распиловке, а также провести взрывные работы. Кроме того, должны быть ликвидированы ледовые переправы. Вячеслав Телегин отметил, работы начнутся уже в марте.

При этом спасатели советуют не ждать, когда вода в реках поднимется и затопит участки. Пожалуй, лучший способ сохранить имущество — его страхование, отмечают специалисты. И сделать это необходимо до начала паводка.