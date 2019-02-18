До первых стартов буквально несколько дней. Проект «300 рекордов» набирает обороты

Сегодня для команды Кемерово мастер-класс провёл заслуженный тренер России Виталий Матвейкин. Наставник призёра Олимпийских игр Александра Бессмертных показал основные элементы и технику бега на лыжах.

Виталий Матвейкин — заслуженный тренер России. В большом спорте почти полвека. Подготовил немало именитых спортсменов. В их числе Чемпион мира Александр Бессмертных.

Виталий — один из ведущих тренеров, принимающих участие в масштабном ярком проекте «300 рекордов» на «СТС Кузбасс». Его первым этапом станут лыжные гонки. Как преодолеть установленную организаторами дистанцию в кратчайшее время? Об этом мастер беговых лыж рассказал на сегодняшнем мастер-классе.

Длина лыж — ваш рост + 15 сантиметров. Палки — высотой до плеча. Теперь участники точно подберут себе инвентарь для первого этапа и правильно подготовят лыжи для гонки. Вместе с ними свои мини-рекорды будут ставить и ведущие проекта. Начало положено.

Неподготовленной очень трудно справиться с дистанцией и удержать баланс, а вот участники проекта с этим не плохо справляются.

Пока в команде не чувствуется дух соперничества. Все — друзья. Но уже по итогам первого испытания один из участников покинет шоу. Поэтому оттачивать технику ребята планируют после школьных уроков.

Выйти в суперфинал проекта «300 РЕКОРДОВ» на «СТС Кузбасс» — задача непростая, но для ребят отличный шанс показать себя.

Следите за ходом проекта в эфире Первого Губернского канала «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» и в наших социальных сетях, где вы можете поддержать свою команду. А уже 23 февраля в 16:00 мы познакомим вас с участниками из Новокузнецка. Мастер-классы и лыжные гонки — первый этап проекта «300 рекордов» в южной столице Кузбасса.