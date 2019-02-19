В Кузбассе задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Прокопьевске сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль. У водителя не оказалось ни водительских прав, ни документов на машину. К тому же, у автомобилиста имелись признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Сотрудники правопорядка доставили задержанного в отдел полиции. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку. Позже выяснилось, что транспортное средство принадлежит знакомому нарушителя и он взял машину без ведома хозяина.

Полицейские установили личность задержанного. Им оказался 38-летний местный житель, который на протяжении долгого времени скрывался от суда и находился в федеральном розыске.

В отношение мужчины возбуждено два уголовных дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области