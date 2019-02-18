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206 орденов и медалей, нелегально продававшихся в сети Интернет, изъяли из оборота сотрудники транспортной полиции

Другие новости от 18.02.2019

Ведутся поиски владельцев. Некоторым из них награды были возвращены.

Ровно 100 лет назад было основано первое подразделение органов внутренних дел на транспорте. С тех пор стражи порядка стоят на защите россиян, которые на время пути становятся пассажирами. Раскрытие преступлений, сохранённые жизни, поиски и возвращение краденного и многое другое. За годы существования ведомство сохранило свои основные принципы.

Накануне праздника завершено очередное дело: более двухсот медалей удалось изъять из незаконного оборота. Экспертиза показала, все — подлинники. Теперь основная задача — найти владельцев, которые своим подвигом заслужили ордена. И сегодня, в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летия службы, 2 награды вернулись своим обладателям.

Всего специалисты смогли установить 47 фамилий участников Великой Отечественной войны и разыскать 7 семей, проживающих в разных регионах, чьи родственники были награждены за ратные подвиги. А, значит, награды найдут своих героев.

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