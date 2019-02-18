206 орденов и медалей, нелегально продававшихся в сети Интернет, изъяли из оборота сотрудники транспортной полиции

Ведутся поиски владельцев. Некоторым из них награды были возвращены.

Ровно 100 лет назад было основано первое подразделение органов внутренних дел на транспорте. С тех пор стражи порядка стоят на защите россиян, которые на время пути становятся пассажирами. Раскрытие преступлений, сохранённые жизни, поиски и возвращение краденного и многое другое. За годы существования ведомство сохранило свои основные принципы.

Накануне праздника завершено очередное дело: более двухсот медалей удалось изъять из незаконного оборота. Экспертиза показала, все — подлинники. Теперь основная задача — найти владельцев, которые своим подвигом заслужили ордена. И сегодня, в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летия службы, 2 награды вернулись своим обладателям.

Всего специалисты смогли установить 47 фамилий участников Великой Отечественной войны и разыскать 7 семей, проживающих в разных регионах, чьи родственники были награждены за ратные подвиги. А, значит, награды найдут своих героев.