Госжилнадзор начал подготовку к таянию снега

В ведомстве пояснили, на данный момент идёт проверка дворов и кровель. Необходимо очистить от снега крыши и балконные козырьки, чтобы не допустить схода снежных «шапок». Потенциально опасные территории будут ограждены сигнальными лентами.

За прошедшую неделю специалисты Госжилинспекции проверили более 350 дворов и кровель. По итогам рейда за выявленные нарушения в отношении трёх УК были составлены административные протоколы. За нарушение лицензионных требований и несоблюдение правил безопасности компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, в случае бездействия управляющих компаний и несвоевременной уборки снега во дворах и с крыш многоквартирных домов, можно обратиться в Госжилинспекцию по телефону в Кемерове: 8(384-2) 36-93-32

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области