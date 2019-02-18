Минувшие выходные прошли в Кузбассе по-спортивному

Более 18 тысяч кузбассовцев вышли на старт Всероссийского марафона «Лыжня России». Любители контактного спорта собрались в областном центре на втором турнире по боям без правил К-9 «Сила России».

В Кемерове «Лыжня России» прошла в Сосновом бору. Более 10 тысяч участников на старте. На торжественном открытии губернатор Цивилев отметил значимость этого события. Напомнил, решено сделать более просторной и благоустроенной инфраструктуру трасс и стартовой поляны.

В этот день в Кузбассе на дистанцию вышло более 20 тысяч человек из 34 территорий Кузбасса. В областной столице, уже традиционно, старт дал наш прославленный марафонец Яков Толстиков.

Ещё одно масштабное событие областной центр принимал уже вечером. Праздник единоборств «Сила России» собрал сильнейших представителей из 9-ти стран. Упорные поединки сменяли скоротечные, в которых для определения победителя требовалось всего несколько секунд. Как, например, в схватке единственного представителя от Кузбасса Владислава Шабалина. Прокопчанин добился успеха на 45 секунде, исполнив болевой приём во встрече с соперником из Афганистана Милисбеком Абдрахмановым. Наградой стал кубок, учрежденный Сергеем Цивилевым.

Губернатор вручил приз победителю лично, отметив полезность и ценность турнира «Сила России» для региона и всей страны. А Шабалин немного сожалел о том, что не смог показать всю красоту единоборства.

В этот вечер победители получили не только чемпионские пояса в своих весовых категориях, но и звания Чемпионов мира по версии К-9. Отметим чемпионские титулы россиян Гаджи Омаргаджиева в тяжелом весе, а также «Сибирского казака» Вадима Недоступова в среднем весе.

По заверению организаторов, популярность турнира растёт. И через год кузбасский зритель может увидеть японских самураев.