Афиша в твоём смартфоне. «Цифроарбат» – приложение, позволяющее узнать всю информацию о культурных событиях областного центра

Несмотря на большое количество информации в окружающем нас мире, кемеровчане часто не знают о мероприятиях, которые будут проводиться на разных площадках города. Исправить это призвано мобильное приложение «Цифроарбат». Удобный сервис разработали в компании «Good Line»

Универсальная площадка позволяет быть в курсе всех городских событий. А для организаторов мероприятий появилась дополнительная возможность заявить о себе и увеличить охват аудитории для успешной реализации проектов.

Концерты, спектакли, выставки, фестивали, экскурсии, квесты, бизнес-встречи, литературные кружки. Пользователи могут найти мероприятия на любой вкус. За три месяца работы приложение установили почти восемь тысяч пользователей. В январе свыше четырех тысяч человек нашли свое мероприятие именно через данный сервис, что вдвое больше, чем в декабре.

Уже в марте состоится презентация «Цифроарбата» для жителей Новокузнецка. Сегодня мобильное приложение доступно для скачивания в Play Маrket и App Store.