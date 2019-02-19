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В Кузбассе проверяют снегоходы

Другие новости от 19.02.2019

Акция с одноименным названием транспортного средства организована Управлением Гостехнадзора по Кемеровской области, ГИБДД и областным департаментом охраны объектов животного мира.

Цель — выявить и предотвратить грубые нарушения регистрации и эксплуатации данного вида транспорта.

За несколько дней рейда в Кемерове и Новокузнецке специалисты проверили более 20 снегоходов. По итогам осмотра 12 владельцев привлекли к административной ответственности.

Всего за время акции на кузбасских трассах было проверено 10 автомобилей с прицепами, на которых перевозили железных «коней». В четырех случаях у владельцев не оказалось регистрационных документов на транспортное средство, за что были выписаны протоколы об административном правонарушении.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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