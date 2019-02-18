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Кузбассовцев завтра ждет теплая, но ветреная погода

Другие новости от 18.02.2019

По сообщениям синоптиков Кемеровского гидрометцентра, температура будет комфортной для февраля. Чего не скажешь про осадки.

Завтра ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду, местами метели, мокрый снег.

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