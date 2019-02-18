Кузбассовцев завтра ждет теплая, но ветреная погода

По сообщениям синоптиков Кемеровского гидрометцентра, температура будет комфортной для февраля. Чего не скажешь про осадки.

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