Специалисты кемеровской автоколонны смогли ускорить производственный процесс на 2 часа

В ноябре прошлого года был запущен проект «Бережливая автоколонна Кузбасса». Данная программа была внедрена на Кемеровской автоколонне №1237.

В результате, за несколько месяцев удалось сократить время определения поломки автомобиля и постановки его на учёт до 10 минут. Ранее на эту процедуру требовалось более 2 часов.

В комитете по развитию региональных систем Кемеровской области подчеркнули и экономическую выгоду нововведения. По словам специалиста, экономия от данного проекта может достигать до 150 тысяч рублей в месяц. При этом, на его реализацию не было потрачено ни рубля.

По поручению губернатора Кемеровской области подобная производственная методика будет внедрена на всех автотранспортных предприятиях региона.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области