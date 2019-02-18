В Кузбассе вырубают «больные» деревья

В лесах Яшкинского района проходят санитарные рубки кедров, поражённых вредителями — короедами.
Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, данная процедура необходима, чтобы оградить здоровые деревья от опасного насекомого.
По словам экспертов, появление вредителей связано с нарушением людьми правил сбора кедрового ореха.
Всего до апреля планируется вырубить 240 гектаров заражённых деревьев.
В местах вырубки будут посажены новые кедровые леса.
Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области