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В Кузбассе вырубают «больные» деревья

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В лесах Яшкинского района проходят санитарные рубки кедров, поражённых вредителями — короедами.

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, данная процедура необходима, чтобы оградить здоровые деревья от опасного насекомого.

По словам экспертов, появление вредителей связано с нарушением людьми правил сбора кедрового ореха.

Всего до апреля планируется вырубить 240 гектаров заражённых деревьев.

В местах вырубки будут посажены новые кедровые леса.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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