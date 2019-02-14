Власти Кузбасса взяли проблему «черного снега» под контроль

Уже завтра в областной администрации пройдет совещание с руководителями крупных промышленных предприятий по вопросам экологии. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции, посвященной будущему угольной промышленности.

Напомним, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев неоднократно отмечал, дальнейшее развитие углепрома не возможно без сохранения окружающей среды.

По словам заместителя губернатора Андрея Панова, для решения вопросов охраны природы в городах региона будут пересмотрены экологические программы угольных предприятий. Также в рамках пресс-конференции обсудили темы увеличения добычи твердого топлива и безопасности.