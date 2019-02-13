В одной из кемеровских семей грудной ребенок проглотил рыболовный крючок

Пока взрослые были заняты своими делами, дети играли с рыболовными крючками. Один из острых предметов неожиданно проглотил семимесячный ребенок. Малыша экстренно доставили в больницу.

Медики обладают своего рода выставкой того, что им удалось извлечь из желудков и бронхов маленьких пациентов. Больше всего металлических и медных монет. Чуть меньше — батареек. Есть и более опасные предметы — иголки, гвозди и канцелярские кнопки. Всего больше ста экспонатов.

За год проводят больше десятка подобных процедур. Чтобы избежать этого, следует соблюдать элементарные правила безопасности.

По словам специалистов, некоторые пациенты — частные гости в этом медицинском учреждении. В будущем о подобных фактах врачи планируют сообщать правоохранителям, чтобы привлечь родителей к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей.