За сутки спасатели помогли 8 пострадавшим на горнолыжных склонах Кузбасса

Как отмечают специалисты, основной причиной травматизма на трассах стало несоблюдение правил безопасного поведения. А также катание на сноуборде и лыжах в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели круглосуточно дежурят на спусках. Для оказания помощи они располагают снегоходами, альпинистским снаряжением, снегоступами и санями для эвакуации пострадавших.

Всего с начала сезона было спасено более 350 отдыхающих.

Напоминаем, в случае возникновения опасной ситуации необходимо сообщить по телефону «101»

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области