«С горных вершин к спортивным высотам». К выходу в свет готовится книга о горнолыжной истории Кузбасса

С фотоаппаратом в руках, с творчеством по жизни. Наш коллега, незаменимый спортивный журналист «СТС Кузбасс» и просто талантливый и разносторонний человек — Виктор Сохарев готовит к выходу в свет собственную книгу. Горнолыжная история Кузбасса глазами человека, напрямую причастного к ней.

Он был в самой глубокой пещере мира и поднимался на Гималайские горы. За его плечами десятки сложнейших сплавов и походов. На лыжах он проехал у подножия Эвереста и по австрийской земле. Ведь настоящий сибиряк везде найдет снег. В его арсенале сотни историй о покорении вершин, о путешествиях по разных странам, о преодолении себя и спасении товарищей. Он сам, как одна большая захватывающая книга.

Горнолыжный спорт заинтересовал Виктора Сохарева еще в юношестве. И со временем увлечение переросло в нечто большее. «С горных вершин к спортивным высотам» — книга не просто о лыжах и сноуборде. Это спортивная история Кузбасса глазами неравнодушного человека.

В книге — истории знакомства и дружбы с великими спортсменами, описание горнолыжных комплексов Кемеровской области, история развития спорта и сотни застывших во времени картинок, запечатленных самим автором.

Издание в 200 страниц и тиражом в 1000 экземпляров будет доступно к прочтению уже в марте. У автора в разработке еще несколько книг. Одна из них — сборник очерков о кузбасских спортсменах. С символичным названием — «У каждого свой Эверест».